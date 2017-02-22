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Южноуралец случайно зарезал нападавшего21 февраля в 20:01

  • Текст

Ему грозит 2 года.

Сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего жителя поселка Горный (Аргаяшский район) по подозрению в убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 18 февраля 2017 года в больницу были госпитализированы двое жителей села Аргаяш 25 и 28 лет. У обоих были ножевые ранения брюшной полости. Спустя некоторое время один из них скончался.

Подробности произошедшего не сообщаются. Однако известно, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.108 УК РФ "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление". Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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