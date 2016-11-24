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Пермяк напал на врачей скорой с пистолетомСегодня в 09:39

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Инцидентом займется СКР.

В Перми 40-летний местный житель вызвал скорую помощь и угрожал врачам травматическим пистолетом, требуя наркотики. Инцидент произошел в ночь на 20 февраля 2017 года. Медики сообщили о случившемся в полицию.

Происшествием заинтересовались следователи. Накануне они ходатайствовали о передачи материалов проверки им, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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