Пермяк напал на врачей скорой с пистолетомСегодня в 09:39
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Инцидентом займется СКР.
В Перми 40-летний местный житель вызвал скорую помощь и угрожал врачам травматическим пистолетом, требуя наркотики. Инцидент произошел в ночь на 20 февраля 2017 года. Медики сообщили о случившемся в полицию.
Происшествием заинтересовались следователи. Накануне они ходатайствовали о передачи материалов проверки им, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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