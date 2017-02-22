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Пермяк из-за галлюцинаций забил соседа гвоздодеромСегодня в 11:30

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И палкой.

55-летний житель села Купрос Юсьвинского района подозревается в убийстве знакомого.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, 20 февраля 2017 года подозреваемый пригласил к себе в гости 71-летнего соседа. В ходе застолья у хозяина дома начались галлюцинации, и он беспричинно накинулся на пенсионера с гвоздодером, колотя его по голове. Одновременно он бил его палкой в живот. Мужчина скончался на месте.

Решается вопрос об аресте сельчанина.

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