Ребенок попал под колеса во дворе.

В суд направлено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Перми, по вине которого в ДТП погиб 1,5-годовалый мальчик.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла вечером 21 ноября 2016 года на улице Дружбы. Обвиняемый на Volkswagen Tiguan наехал на ребенка, гулявшего с матерью во дворе. Автомобилист скрылся. Малыша доставили в больницу в коме с тяжелой черепно-мозговой травмой. Спустя некоторое время мальчик скончался.

Пермяку грозит до 5 лет лишения свободы.

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