Пермяка будут судить за гибель 1,5-годовалого мальчикаСегодня в 13:07
- Текст
Ребенок попал под колеса во дворе.
В суд направлено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Перми, по вине которого в ДТП погиб 1,5-годовалый мальчик.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла вечером 21 ноября 2016 года на улице Дружбы. Обвиняемый на Volkswagen Tiguan наехал на ребенка, гулявшего с матерью во дворе. Автомобилист скрылся. Малыша доставили в больницу в коме с тяжелой черепно-мозговой травмой. Спустя некоторое время мальчик скончался.
Пермяку грозит до 5 лет лишения свободы.
Новости по теме:
1,5-годовалый пермяк скончался после ДТП
Пермяк на Jeep сбил годовалого ребенка
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 15:45
В Екатеринбургском зоопарке Масленицу растерзают макаки
Раньше с чучелом расправлялся медведь.Сегодня в 15:36
Туристы обеспечили Крыму рекордные доходы
Вдвое больше, чем в его украинский период.Сегодня в 15:30
В Тюмени экс-полицейских отправили в колонию за "крышевание" спа-салонов
На 10 и 7 лет.Сегодня в 15:20
В иранской пустыне нашлись ровесники Солнечной системы
Осколкам метеорита - 4,5 миллиарда лет.Сегодня в 15:19
Молодежь "Газпром добыча Ямбург" покорит Арктику
Вместе с иностранцами.Сегодня в 15:18
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!Сегодня в 15:09
Курганец зарезал 64-летнего отца
Во время застолья.Сегодня в 15:06
Кибершпионы 5 месяцев вытягивали секреты из России
И Украины.Сегодня в 15:02
Нетиевский вернул "Уральским пельменям" товарный знак
После судебных тяжб.Сегодня в 14:58
СКР просит посадить главу Верх-Исетского района под арест
Домашний.Сегодня в 14:41
12-летний магнитогорец набросился с ножом на одноклассницу
Из-за снежков.Сегодня в 14:26
На екатеринбургском ВИЗе празднуют Масленицу дворами
Гостей собирает управляющая компания.Сегодня в 14:14
От старости спасут "гены сна"
А ночная жизнь сведет в могилу.Сегодня в 14:12
Социологи пересчитали сторонников Куйвашева на Среднем Урале
Прогнозируют победу в первом туре.Сегодня в 14:04
В Североуральске иномарка встала на крышу
После ДТП.
-
26 декабря 2016 в 10:53
В Озерске Nexia сбила 2-летнего ребенка у обочины
Малыш умер в больнице.05 августа 2016 в 11:06
В Перми подросток на квадроцикле сбил 4-летнего мальчика
И скрылся.14 февраля в 20:05
В Екатеринбурге водитель Volkswagen сбил на светофоре школьника
Который переходил дорогу на зеленый.06 февраля в 09:55
В лобовом ДТП в Перми пострадал 4-летний мальчик
Столкнулись две легковушки.30 января в 11:43
В лобовом ДТП на Южном Урале погибли 2 женщины и ребенок
Внедорожник вылетел на встречку.18 января в 14:22
В Челябинске в лобовом ДТП пострадал 8-месячный ребенок
И двое взрослых.17 января в 11:41
В Ханты-Мансийске в ДТП пострадал 5-летний мальчик
Столкнулись две иномарки.26 декабря 2016 в 17:59
В Перми скончался попавший под колеса "Лады" школьник
Врачи оказались бессильны.09 декабря 2016 в 15:54
В Кургане автоледи на Hyundai сбила 10-летнего мальчика
Его госпитализировали.08 ноября 2016 в 17:44
Тагильчанка отправила сына под колеса автомобиля
Высадив его в неположенном месте.
Главные новости
- Сегодня в 15:18Первоклассный взрыв Екатеринбурга
- Сегодня в 14:58СКР просит посадить главу Верх-Исетского района под арест
- Сегодня в 14:4112-летний магнитогорец набросился с ножом на одноклассницу
- Сегодня в 14:12Социологи пересчитали сторонников Куйвашева на Среднем Урале
- Сегодня в 12:44Житель Нягани пытался покончить с собой у крыльца мэрии
Аналитика
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!
Арабское ухо да услышит
Предложение россиян.
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.