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Житель Березников зарезал приятеля в коммуналкеСегодня в 13:25

  • Текст

Обвиняемый состоит на учете у психиатра.

59-летнему жителю Березников предъявлено обвинение в убийстве. Он арестован.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено 19 февраля 2017 года. Обвиняемый выпивал в коммунальной квартире с 61-летним гостем. Неожиданно хозяин ударил приятеля кухонным ножом в грудь. Тот скончался на месте.

Следует отметить, что обвиняемый состоит на учете у психиатра. Ранее в отношении него применялись меры принудительного характера.

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