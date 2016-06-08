В Тюмени экс-полицейский сел на 13 лет за торговлю героиномСегодня в 13:37
- Текст
10 лет он сможет работать в полиции.
В Тюмени 35-летний экс-полицейский Евгений Кучулов получил 13 лет колонии строгого режима за наркоторговлю. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ по Тюменской области.
Два года назад оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска регионального УМВД организовал сбыт наркотиков, шантажируя наркоманов. 22 мая 2015 года Кучулов сбыл 34-летней жительнице Тобольска более 0,1 грамма героина и 2,8 грамма "синтетики". Оперативник хранил наркотики в металлическом термосе в гараже. 4 июня 2015 года его задержали.
Новости по теме:
Тюменский наркоборец попал под суд за торговлю героином
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 15:45
В Екатеринбургском зоопарке Масленицу растерзают макаки
Раньше с чучелом расправлялся медведь.Сегодня в 15:36
Туристы обеспечили Крыму рекордные доходы
Вдвое больше, чем в его украинский период.Сегодня в 15:30
В Тюмени экс-полицейских отправили в колонию за "крышевание" спа-салонов
На 10 и 7 лет.Сегодня в 15:20
В иранской пустыне нашлись ровесники Солнечной системы
Осколкам метеорита - 4,5 миллиарда лет.Сегодня в 15:19
Молодежь "Газпром добыча Ямбург" покорит Арктику
Вместе с иностранцами.Сегодня в 15:18
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!Сегодня в 15:09
Курганец зарезал 64-летнего отца
Во время застолья.Сегодня в 15:06
Кибершпионы 5 месяцев вытягивали секреты из России
И Украины.Сегодня в 15:02
Нетиевский вернул "Уральским пельменям" товарный знак
После судебных тяжб.Сегодня в 14:58
СКР просит посадить главу Верх-Исетского района под арест
Домашний.Сегодня в 14:41
12-летний магнитогорец набросился с ножом на одноклассницу
Из-за снежков.Сегодня в 14:26
На екатеринбургском ВИЗе празднуют Масленицу дворами
Гостей собирает управляющая компания.Сегодня в 14:14
От старости спасут "гены сна"
А ночная жизнь сведет в могилу.Сегодня в 14:12
Социологи пересчитали сторонников Куйвашева на Среднем Урале
Прогнозируют победу в первом туре.Сегодня в 14:04
В Североуральске иномарка встала на крышу
После ДТП.
-
08 июня 2016 в 14:54
Тюменский наркоборец попал под суд за торговлю героином
И "синтетикой".17 февраля в 16:53
Экс-начальник отдела УФСКН по Ямалу на 10 лет за наркотики
Которые купил в Екатеринбурге.15 февраля в 12:21
Троим тюменцам вынесли приговор за шантаж автовладельцев
Двое отделались условным сроком.01 февраля в 18:00
Тюменку отправили за решетку за убийство продавца
И кражу.27 января в 15:07
На Урале отправили за решетку 12 членов международного наркокартеля
Они сбывали "синтетику" через Интернет-магазин.18 января в 16:05
ВС РФ оставил в силе приговор убийце продавца комиссионки в Тюмени
Он проведет за решеткой 21 год.17 января в 13:24
Троих тюменцев отправили за решетку за групповое изнасилование
Им дали от 4 до 6 лет.17 января в 11:35
Свердловчанин сел на 10 лет за нападение на продавца в Тюмени
Он ударил ножом 18-летнюю девушку.13 января в 11:23
В Екатеринбурге осудили банду наркоторговцев за миллион доз "синтетики"
В ОПГ было семеро.12 декабря 2016 в 18:32
Тюменка достала нож из сапога и зарезала обидчика
Ей помог сожитель.
Главные новости
- Сегодня в 15:18Первоклассный взрыв Екатеринбурга
- Сегодня в 14:58СКР просит посадить главу Верх-Исетского района под арест
- Сегодня в 14:4112-летний магнитогорец набросился с ножом на одноклассницу
- Сегодня в 14:12Социологи пересчитали сторонников Куйвашева на Среднем Урале
- Сегодня в 12:44Житель Нягани пытался покончить с собой у крыльца мэрии
Аналитика
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!
Арабское ухо да услышит
Предложение россиян.
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.