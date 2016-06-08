10 лет он сможет работать в полиции.

В Тюмени 35-летний экс-полицейский Евгений Кучулов получил 13 лет колонии строгого режима за наркоторговлю. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ по Тюменской области.

Два года назад оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска регионального УМВД организовал сбыт наркотиков, шантажируя наркоманов. 22 мая 2015 года Кучулов сбыл 34-летней жительнице Тобольска более 0,1 грамма героина и 2,8 грамма "синтетики". Оперативник хранил наркотики в металлическом термосе в гараже. 4 июня 2015 года его задержали.

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