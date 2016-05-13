За мошенничество и отмывание денег.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал застройщика Владимира Воробьева виновным в мошенничестве и отмывании денег, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского областного суда.

Воробьев с 2009 года возводил многоквартирные дома на землях ИЖС. За это время ему удалось построить 27 зданий, часть из которых были признаны незаконными и снесены. Однако в 2013-2014 годах он продолжал продавать несуществующие квартиры. Причиненный ущерб превышает 30 миллионов рублей.

Суд назначил Воробьеву наказание в виде 6 лет колонии общего режима. Вопросы возмещения убытков потерпевшим будут решаться в порядке гражданского производства.