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Екатеринбургский застройщик Воробьев получил 6 лет колонииСегодня в 13:48

  • Текст

За мошенничество и отмывание денег.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал застройщика Владимира Воробьева виновным в мошенничестве и отмывании денег, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского областного суда.

Воробьев с 2009 года возводил многоквартирные дома на землях ИЖС. За это время ему удалось построить 27 зданий, часть из которых были признаны незаконными и снесены. Однако в 2013-2014 годах он продолжал продавать несуществующие квартиры. Причиненный ущерб превышает 30 миллионов рублей.

Суд назначил Воробьеву наказание в виде 6 лет колонии общего режима. Вопросы возмещения убытков потерпевшим будут решаться в порядке гражданского производства.

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