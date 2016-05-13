Екатеринбургский застройщик Воробьев получил 6 лет колонииСегодня в 13:48
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За мошенничество и отмывание денег.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал застройщика Владимира Воробьева виновным в мошенничестве и отмывании денег, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского областного суда.
Воробьев с 2009 года возводил многоквартирные дома на землях ИЖС. За это время ему удалось построить 27 зданий, часть из которых были признаны незаконными и снесены. Однако в 2013-2014 годах он продолжал продавать несуществующие квартиры. Причиненный ущерб превышает 30 миллионов рублей.
Суд назначил Воробьеву наказание в виде 6 лет колонии общего режима. Вопросы возмещения убытков потерпевшим будут решаться в порядке гражданского производства.
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