×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Тюмени экс-полицейских отправили в колонию за "крышевание" спа-салоновСегодня в 15:30

  • Текст

На 10 и 7 лет.

В Тюмени вынесен приговор бывшим оперуполномоченным УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области. 29-летнего Дмитрия Шведова и 31-летнего Сергея Шевченко признали виновными вымогательстве, превышении должностных полномочий и подлоге документов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Центрального районного суда Тюмени.

В июне 2015 года Шведов из управления экономической безопасности и противодействия коррупции при проверке спа-салона выявил нарушения и пригрозил владельцу уголовной ответственностью, вымогая взятку. Он получил 400 тысяч рублей, а спустя месяц еще 200 тысяч - от другого коммерсанта по той же схеме. Деньги он поделил с сообщником Шевченко. В октябре 2015 года подельники вновь предприняли попытку обогатиться, однако были пойманы с поличным.

Суд отправил экс-полицейских в колонию строгого режима: Дмитрия Шведова - на 10 лет, а Сергея Шевченко – на 7 лет.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×