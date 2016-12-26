На 10 и 7 лет.

В Тюмени вынесен приговор бывшим оперуполномоченным УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области. 29-летнего Дмитрия Шведова и 31-летнего Сергея Шевченко признали виновными вымогательстве, превышении должностных полномочий и подлоге документов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Центрального районного суда Тюмени.

В июне 2015 года Шведов из управления экономической безопасности и противодействия коррупции при проверке спа-салона выявил нарушения и пригрозил владельцу уголовной ответственностью, вымогая взятку. Он получил 400 тысяч рублей, а спустя месяц еще 200 тысяч - от другого коммерсанта по той же схеме. Деньги он поделил с сообщником Шевченко. В октябре 2015 года подельники вновь предприняли попытку обогатиться, однако были пойманы с поличным.

Суд отправил экс-полицейских в колонию строгого режима: Дмитрия Шведова - на 10 лет, а Сергея Шевченко – на 7 лет.