Домашний.

Следствие ходатайствует о домашнем аресте главы администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко. Заседание суда состоится сегодня в 16.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского облсуда.

Кроме того, СКР просит отстранить чиновника от должности на время следствия.

Главу райадминистрации подозревают в получении взятки за общее покровительство. По данным следствия, 21 февраля 2017 года А.Бреденко получил от индивидуального предпринимателя 150 тысяч рублей. Сразу после этого его задержали оперативники регионального УФСБ. Несколько часов в кабинете чиновника проходили обыски. Вечером его увезли на допрос.

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