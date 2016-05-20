СКР просит посадить главу Верх-Исетского района под арестСегодня в 14:58
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Домашний.
Следствие ходатайствует о домашнем аресте главы администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко. Заседание суда состоится сегодня в 16.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского облсуда.
Кроме того, СКР просит отстранить чиновника от должности на время следствия.
Главу райадминистрации подозревают в получении взятки за общее покровительство. По данным следствия, 21 февраля 2017 года А.Бреденко получил от индивидуального предпринимателя 150 тысяч рублей. Сразу после этого его задержали оперативники регионального УФСБ. Несколько часов в кабинете чиновника проходили обыски. Вечером его увезли на допрос.
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