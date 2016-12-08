На пару с бизнесменом.

В Тюмени перед судом предстанет начальник контрактной службы Областной клинической больницы №1 за взятку в 1 миллион рублей от бизнесмена.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, с 2014 по 2015 год сотрудник ОКБ заключил 12 договоров на поставку медтоваров на общую сумму более 38 миллионов рублей с одной и той же компанией. Желая продолжить выгодное сотрудничество, учредитель фирмы в ноябре 2015 года передал работнику больницы взятку в 1 миллион рублей.

Обоим грозят миллионные штрафы и до 15 лет лишения свободы.