Курганец зарезал 64-летнего отца Сегодня в 15:09
- Текст
Во время застолья.
37-летний житель Кургана обвиняется в убийстве 64-летнего отца, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.
По версии следствия, 19 февраля 2017 года мужчины поругались в ходе застолья, и сын ударил отца ножом в грудь.
Курганец арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 15:45
В Екатеринбургском зоопарке Масленицу растерзают макаки
Раньше с чучелом расправлялся медведь.Сегодня в 15:36
Туристы обеспечили Крыму рекордные доходы
Вдвое больше, чем в его украинский период.Сегодня в 15:30
В Тюмени экс-полицейских отправили в колонию за "крышевание" спа-салонов
На 10 и 7 лет.Сегодня в 15:20
В иранской пустыне нашлись ровесники Солнечной системы
Осколкам метеорита - 4,5 миллиарда лет.Сегодня в 15:19
Молодежь "Газпром добыча Ямбург" покорит Арктику
Вместе с иностранцами.Сегодня в 15:18
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!Сегодня в 15:09
Курганец зарезал 64-летнего отца
Во время застолья.Сегодня в 15:06
Кибершпионы 5 месяцев вытягивали секреты из России
И Украины.Сегодня в 15:02
Нетиевский вернул "Уральским пельменям" товарный знак
После судебных тяжб.Сегодня в 14:58
СКР просит посадить главу Верх-Исетского района под арест
Домашний.Сегодня в 14:41
12-летний магнитогорец набросился с ножом на одноклассницу
Из-за снежков.Сегодня в 14:26
На екатеринбургском ВИЗе празднуют Масленицу дворами
Гостей собирает управляющая компания.Сегодня в 14:14
От старости спасут "гены сна"
А ночная жизнь сведет в могилу.Сегодня в 14:12
Социологи пересчитали сторонников Куйвашева на Среднем Урале
Прогнозируют победу в первом туре.Сегодня в 14:04
В Североуральске иномарка встала на крышу
После ДТП.
-
23 марта 2016 в 18:02
Дагестанец зарезал дочерей за позднее возвращение домой
И закопал на окраине села.25 января в 15:20
Свердловчанка зарезала угостившего ее водкой незнакомца
И легла спать.14 декабря 2016 в 19:03
Курганец едва не зарезал 11-летнего сына
Его остановили полицейские.12 октября 2016 в 10:38
В Прикамье мать двоих детей зарезала ухажера
Который хотел к ней вернуться.16 сентября 2016 в 16:49
Екатеринбуржца будут судить за "джентльменское" убийство соседа
Который плохо обращался с дамой.28 июля 2016 в 10:31
В Кургане таксист предстанет перед судом за убийство клиентки
Ради наживы.20 июня 2016 в 13:02
Сургутянка отрезала сожителю ноги ножом и разбросала останки
Ее арестовали.02 июня 2016 в 13:47
Екатеринбуржец пойдет под суд за избиение до смерти отца
Который посмел надеть его новую куртку.20 февраля в 19:41
Курганец получил 14 лет колонии за убийство друга-колясочника
Он заколотил его палкой.15 февраля в 11:26
Южноуралец вонзил нож в сердце приятеля
И скрылся.
Главные новости
- Сегодня в 15:18Первоклассный взрыв Екатеринбурга
- Сегодня в 14:58СКР просит посадить главу Верх-Исетского района под арест
- Сегодня в 14:4112-летний магнитогорец набросился с ножом на одноклассницу
- Сегодня в 14:12Социологи пересчитали сторонников Куйвашева на Среднем Урале
- Сегодня в 12:44Житель Нягани пытался покончить с собой у крыльца мэрии
Аналитика
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!
Арабское ухо да услышит
Предложение россиян.
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.