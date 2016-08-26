В Екатеринбурге бомжи с ножом напали на пенсионера22 февраля в 16:02
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Полиция ищет других пострадавших.
Полицейские Екатеринбурга задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на 76-летнего мужчину на улице Крупносортщиков.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, днем 21 февраля 2017 года пенсионер прогуливался на детской площадке. К нему подошли двое мужчин и попросили сигарету. Получив отказ, один из незнакомцев ударил пенсионера и забрал шапку, а второй обнажил нож и потребовал деньги. После этого злоумышленники скрылись.
Вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались бомжи 31 и 48 лет. Оба ранее неоднократно судимы. Пострадавший опознал их.
Мужчины арестованы. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия). Им грозит до 10 лет заключения.
Полиция проверяет подозреваемых на причастность к совершению иных преступлений. Всех, кто мог пострадать от их действий, просьба позвонить по телефонам: (343) 356-42-11, 356-46-11.
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