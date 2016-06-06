Обвиняемым по делу о крушении вертолета в Югре стал погибший пилот22 февраля в 16:09
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Материалы переданы в прокуратуру.
Завершено расследование уголовного дела по факту крушения в Югре вертолета Eurocopter AS-350, произошедшего в ноябре 2015 года. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР, обвиняемым стал погибший командир воздушного судна. В связи с отказом его родственников от прекращения уголовного дела, материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Командиру вменяют ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).
Днем 29 ноября 2015 года вертолет авиакомпании "СКОЛ" рухнул в 6 километрах от сельского поселения Кедровый. На борту находилось 2 члена экипажа и 2 работника АО "Ритек". Все они погибли. По версии следователей, причиной стала потеря экипажем ориентации в пространстве из-за ограниченной видимости и "белизны" поверхности. В результате вертолет с креном спикировал на скованную льдом поверхность реки.
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