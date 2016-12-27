Домашний.

Главу администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко посадили под домашний арест на 2 месяца. Такое решение принял Верх-Исетский райсуд 22 февраля.

Как уточнили "Уралинформбюро" в Свердловском облсуде, необходимость рассматривать ходатайство следствия об отстранении А.Бреденко от занимаемой должности отпала, поскольку соответствующее распоряжение ранее подписал глава горадминистрации Александр Якоб. Бреденко не ждут на рабочем месте, пока не закончится расследование.

А.Бреденко задержали накануне по подозрению в получении взятки за общее покровительство. Индивидуальный предприниматель передал ему 150 тысяч рублей, после чего в рабочий кабинет чиновника зашли оперативники регионального УФСБ. В течение дня силовики проводили обыски, а вечером отвезли чиновника на допрос в СКР.

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