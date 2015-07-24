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В Тюмени целую группу студентов осудили за взятку22 февраля в 18:48

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Их "сдал" староста.

22 февраля 2017 года Ленинский райсуд Тюмени вынес приговор бывшему студенту Тюменского государственного нефтегазового университета за дачу взятки преподавателю.

Ему "прописана" трудотерапия - 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка. Осужденный стал последним из группы уличенных студентов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

В январе 2016 года заочники шестого курса должны были сдать зачет по дисциплине "Моделирование разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений" доценту кафедры. В разговоре с педагогом староста выяснил, что для удачной сдачи необходимо собрать по 4 тысячи рублей с каждого. 26 студентов передали деньги через старосту. Но в феврале 2016 года тот написал явку с повинной и способствовал следствию, поэтому его к ответственности не привлекли.

Уголовные дела в отношении 25 студентов рассматривались с апреля по июнь 2016 года. их приговорили к штрафам на общую сумму 671 тысяча рублей. Местонахождение последнего студента устанавливалось в течение нескольких месяцев.

Уголовное дело в отношении доцента кафедры университета все еще рассматривается.

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