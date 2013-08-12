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Челябинский бизнесмен предстанет перед судом за убийство22 февраля в 18:38

  • Текст

Он выбросил труп на мусорку.

В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего коммерсанта Михаила Кукина, обвиняемого в убийстве. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

По данным следствия, 12 декабря 2016 года бизнесмен с приятелем употребляли наркотики на окраине города. Между ними разгорелась ссора, и обвиняемый задушил друга. Тело он спрятал в мусорном контейнере около СНТ "Тракторосад-5" (деревня Малышево). Труп нашли на следующий день.

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