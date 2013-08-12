Он выбросил труп на мусорку.

В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего коммерсанта Михаила Кукина, обвиняемого в убийстве. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

По данным следствия, 12 декабря 2016 года бизнесмен с приятелем употребляли наркотики на окраине города. Между ними разгорелась ссора, и обвиняемый задушил друга. Тело он спрятал в мусорном контейнере около СНТ "Тракторосад-5" (деревня Малышево). Труп нашли на следующий день.