Челябинский бизнесмен предстанет перед судом за убийство22 февраля в 18:38
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Он выбросил труп на мусорку.
В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего коммерсанта Михаила Кукина, обвиняемого в убийстве. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.
По данным следствия, 12 декабря 2016 года бизнесмен с приятелем употребляли наркотики на окраине города. Между ними разгорелась ссора, и обвиняемый задушил друга. Тело он спрятал в мусорном контейнере около СНТ "Тракторосад-5" (деревня Малышево). Труп нашли на следующий день.
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