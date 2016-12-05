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Гранату на екатеринбургском Уралмаше взорвал Король27 февраля в 16:20

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Стрелявший в него Ян разыскивается.

Установлены подозреваемые, устроившие стрельбу и взрыв гранаты в Екатеринбурге на улице Стахановской.

Инцидент произошел у подъезда жилого дома днем 24 февраля 2017 года. Как выяснили полицейские, 30-летний рецидивист Антон Янцев (по прозвищу Ян) выстрелил из травматического пистолета в 35-летнего бывшего зэка по прозвищу Король. Последний в ответ подорвал ручную противопехотную гранату РГД-5.

Король с травмой щеки обратился за помощью в ближайший медицинский центр. Оттуда его госпитализировали в ГКБ №23. Некоторое время он не мог говорить. Позже он сообщил, что хранил гранату "на всякий пожарный". Из-за чего у него возник конфликт с Яном, мужчина не уточнил.

Серьезные повреждения получила Chevrolet Lacetti, рядом с которой была брошена граната. Взрывной волной покорежило кузов машины, пробило колесо и выбило стекла. В этот момент в салоне находился 39-летний мужчина, он не пострадал.

Янцев объявлен в розыск. "При возможной встрече с ним прошу граждан проявлять осторожность, он может быть вооружен травматическим оружием. На его поиски и задержание ориентированы все наряды органов внутренних дел", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Полиция просит всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Янцева, позвонить по телефонам: 8(343)358-71-61 или 02.

Возбуждено уголовное дело по ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и по ст.213 УК РФ (хулиганство с использованием оружия).

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