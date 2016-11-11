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Челябинец до смерти забил отца из-за бутылки27 февраля в 16:33

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Пенсионер не раскошелился на алкоголь.

В Челябинске 34-летний безработный насмерть забил отца, не получив от него денег на выпивку.

Как сообщил "Уралинформбюро" старший следователь следственного отдела по Калининскому району Алексей Неваленный, убийство было совершено вечером 22 февраля 2017 года. 69-летний пенсионер вместе с сыном и его сожительницей распивали спиртное в квартире на Каслинской. Когда алкоголь закончился, девушка отлучилась в душ, а подозреваемый стал требовать с отца деньги на бутылку. Пенсионер отказал, за что был избит до смерти.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.

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