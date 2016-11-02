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Жителя Зауралья будут судить за попытку изнасилования тюменки27 февраля в 17:03

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Мужчину искали два года.

Житель Зауралья предстанет перед судом за попытку изнасилования, совершенную два года назад.

Как установило следствие, 23 февраля 2015 года молодой человек, гостя в Тюмени, набросился на девушку, но жертве удалось убежать (преступнику достались ее деньги и сотовый).

На протяжении 2 лет злоумышленник скрывался от органов в Курганской области. На данный момент расследование дела в отношении зауральца завершено. Он обвиняется в покушении на изнасилование, насильственных действиях сексуального характера и грабеже, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

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