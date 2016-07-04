Экс-начальник отдела уральского Ростехнадзора отделался штрафом за взятку27 февраля в 15:00
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Его поймали с поличным.
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 60-летнему бывшему начальнику свердловского управления Ростехнадзора. Александр Зубчик признан виновным в получении взятки. Ему назначили штраф в 1 миллион рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По данным следствия, 7 июня 2016 года Зубчик в ходе ревизии опасных производственных объектов МУП "Водоканал" выявил нарушения в работе специалиста ООО "Интэкс". Он согласился закрыть глаза на это за 250 тысяч рублей. Деньги ему передал посредник 30 июня. Зубчика поймали с поличным.
В ходе личного досмотра у задержанного нашли блокнот, в котором он своей рукой сделал запись о том, что 30 июня 2016 года взял в долг 250 тысяч рублей и обязуется вернуть. Надпись он сделал, чтобы отвести от себя подозрения во взяточничестве, однако силовики на уловку не попались.
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