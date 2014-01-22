На Южном Урале сироты получили жилье без воды и канализации27 февраля в 14:48
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Чиновник наказан.
Экс-чиновника администрации Кунашакского муниципального района признали виновным в превышении должностных полномочий при выделении жилья детям-сиротам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
В 2014 году бывший глава управления имущественных и земельных отношений администрации согласовал приобретение дома-развалюхи в селе Кунашак за 878 130 рублей. В ходе расследования выяснилось, что стены здания находятся в аварийном состоянии. В доме отсутствуют ванна, туалет, канализация, водоснабжение, межкомнатные двери, тамбур.
Подсудимого приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Сделка по приобретению дома признана незаконной, средства возвращены в бюджет.
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