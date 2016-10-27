Суд оставил покемонофила Соколовского под замком27 февраля в 15:16
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До августа.
27 февраля 2017 года в Верх-Исетском суде Екатеринбурга стартовал процесс по делу 22-летнего блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в Храме-на-Крови, передает "Уралинформбюро".
Предварительные слушания проходили в закрытом режиме. В ходе заседания было принято решение о продлении домашнего ареста подсудимого до августа. Рассмотрение дела по существу начнется 13 марта.
Соколовский попал под "уголовку" после того, как разместил на своем канале в YouTube ролик о ловле покемонов в храме. Видео он снабдил язвительными комментариями, чем вызвал волну негодования у общественности.
В ходе расследования выяснилось, что за три года блогер выложил 9 видеофайлов с признаками экстремизма. Кроме того, он незаконно приобрел спецавторучку с функцией фото- и видеозаписи.
Уголовное дело возбуждено по трем статьям - ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч.2 ст.148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий, совершенное в местах, предназначенных для проведения богослужений), ч.1 ст.138 УК РФ (незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации).
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