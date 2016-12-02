Челябинца едва не забили до смерти в массовой драке 27 февраля в 17:00
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На Обской.
20-летний челябинец получил серьезную травму головы в массовой драке на улице Обской. По словам очевидцев, в побоище участвовали несколько десятков человек.
Инцидент произошел 19 февраля 2017 года. Широко известно о нем стало недавно, когда в Сети появилась видеозапись драки. По предварительным данным, молодые люди стали участниками "стрелки".
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", установлено несколько участников побоища, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Челябинску.
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