На Обской.

20-летний челябинец получил серьезную травму головы в массовой драке на улице Обской. По словам очевидцев, в побоище участвовали несколько десятков человек.

Инцидент произошел 19 февраля 2017 года. Широко известно о нем стало недавно, когда в Сети появилась видеозапись драки. По предварительным данным, молодые люди стали участниками "стрелки".

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", установлено несколько участников побоища, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Челябинску.