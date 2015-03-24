В Югорске школьному бухгалтеру грозит колония27 февраля в 18:30
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За "зарплатную" аферу.
В Югорске в отношении главного бухгалтера школы возбуждено уголовное дело. Женщина подозревается в мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.
По версии следствия, бухгалтер в течение нескольких лет начисляла себе завышенную зарплату - ущерб образовательному учреждению превысил 400 тысяч рублей.
Максимальное наказание за мошенничество - 6 лет лишения свободы.
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