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В Югорске школьному бухгалтеру грозит колония27 февраля в 18:30

  • Текст

За "зарплатную" аферу.

В Югорске в отношении главного бухгалтера школы возбуждено уголовное дело. Женщина подозревается в мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

По версии следствия, бухгалтер в течение нескольких лет начисляла себе завышенную зарплату - ущерб образовательному учреждению превысил 400 тысяч рублей.

Максимальное наказание за мошенничество - 6 лет лишения свободы.

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