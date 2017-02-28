Она успела нажать тревожную кнопку.

Сотрудники Росгвардии задержали в поселке Локомотивном (Челябинская область) 22-летнего молодого человека, который подозревается в покушении на изнасилование продавца торгового павильона.

Инцидент произошел утром 26 февраля 2017 года. 54-летняя женщина открывала павильон, когда пьяный подозреваемый попросил у нее мобильный телефон. Получив отказ, злоумышленник затащил женщину в подсобное помещение и попытался изнасиловать. Продавец успела нажать тревожную кнопку.

Правоохранители задержали подозреваемого на месте происшествия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы.