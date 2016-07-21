Почти на миллион рублей.

В Тюменской области будут судить бывших сотрудниц Росреестра. Им вменяются мошенничество и регистрация заведомо ложных сделок с землей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следователей, в течение 2014-2015 годов специалист-эксперт Ялуторовского отдела управления Росреестра Елена Зильбер и инженер межрайонного отдела №2 филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" Юлия Нохрина незаконно оформили на трех лиц (двое из которых на самом деле были мертвы) пустовавшие участки. После этого земли были переоформлены на подставных людей и проданы.

Ущерб от проведенной аферы оценивается в 958,3 тысячи рублей.

На махинации женщин "вдохновили" ведущий специалист ялуторовского МКУ "Городское имущество" Ринат Хабибуллин, а также начальник межрайонного отдела №2 Алексей Зубарев, захотевшие завладеть участками.

Хабибуллин и Зубарев уже лишились должностей. Первого осудили на 4 года условно, второму дали 3 года и 6 месяцев условно.

Материалы в отношении женщин направлены в Ялуторовский райсуд.