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В Екатеринбурге поймали подозреваемого в ограблении студентки27 февраля в 19:03

  • Текст

Полиция ищет других жертв.

Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в ограблении студентки Уральской государственной консерватории.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, преступление было совершено в ночь на 6 января 2017 года. Однако 26-летняя гражданка одной из юго-восточных азиатских республик обратилась в полицию только через две недели. Она сообщила, что ее подкараулил неизвестный на улице Щорса и под угрозой насилия похитил 5 000 рублей.

Спустя некоторое время личность подозреваемого была установлена. Им оказался 37-летний безработный. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Он арестован.

Полиция полагает, что этот преступный эпизод не единственный. Всех, кто мог пострадать от действий подозреваемого, просят позвонить по телефонам: (343)356-42-05 (дежурная часть) или 02.

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