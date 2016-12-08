Вскоре его передадут в суд.

Расследование дела о декабрьском ДТП в Югре, в котором погибли 11 воспитанников нефтеюганской спортшколы, завершено. Четвертое следственное управление ГСУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге) предъявило фигурантам обвинения в окончательной редакции.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СКР, директору СДЮСШОР "Сибиряк" Ирине Тарасовой вменяется ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Водителю автобуса Марату Зайнуллину и представителю индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александру Сидоруку придется ответить по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водителю грузовика Volvo Раилю Саитханову предъявлено обвинение по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, 4 декабря 2016 года воспитанники и тренеры нефтеюганской спортшколы (33 человека) ехали из Ханты-Мансийска домой. На 926-м километре трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск их автобус Karosa въехал в тягач Volvo, водитель которого, нарушив ПДД, выехал на встречку. От удара автобус "вырулил" под встречный большегруз Scania.

Погибли 11 воспитанников спортшколы и их тренер. Еще 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы различной степени тяжести.

Как выяснилось в ходе расследования, Тарасова не уведомила ГИБДД об организованной перевозке группы детей. Дорожные условия в день ДТП были удовлетворительными, видимость составляла примерно 500 метров. Претензий к трассе не возникло, она была обработана песчано-соляной смесью. Как следует из заключения автотехнической судебной экспертизы, водитель Scania не имел технической возможности избежать столкновения, что исключает его привлечение к уголовной ответственности.

Что касается Раиля Саитханова, следователи установили, что в июне 2016 года он был лишен водительских прав, однако эти сведения были внесены в информационную систему ГИБДД только в декабре. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность). По результатам служебной проверки командир и старший инспектор ПДПС ГИБДД по Уфе привлечены к дисциплинарной ответственности.

После ознакомления потерпевших и обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего поступит в суд.