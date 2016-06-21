В Перми ищут напавшего на продавца насильника28 февраля в 11:04
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Над женщиной надругались 14 февраля.
В Перми разыскивают мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины-продавца.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР, преступление было совершено 14 февраля 2017 года в период с 20 до 21 часа в магазине на улице Восстания, 27.
Подозреваемому на вид 35-40 лет, рост около 175 сантиметров. Он был одет в темную спортивную куртку, темную шапку. При себе у него была сумка из кожзаменителя.
Следствие просит всех, кто обладает какой-либо информацией о преступнике, позвонить по телефонам: 263-43-80, 263-43-00, 249-54-55, 265-30-65, 265-32-95. Анонимность гарантируется.
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