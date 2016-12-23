Жительница Прикамья похитила через мобильный банк 9,5 миллиона28 февраля в 11:57
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Пострадали жители 7 регионов.
В Краснокамский горсуд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в краже 9,5 миллиона рублей через мобильный банк, сообщили "Уралинфомрбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
По версии следствия, с 2012 по 2014 год женщина покупала sim-карты, заходила в личный кабинет на сайтах мобильных операторов и обращалась с запросом в сервисный центр. Там она получала информацию о подключенной услуге "мобильный банк" прежних владельцев номеров и переводила деньги со счетов.
Среди пострадавших - жители Пермского края, Челябинской и Тюменской области, Краснодарского края, республик Татарстан, Удмуртия и Хакасия. Они потеряли от 20 до 45 тысяч рублей.
В 2015 и 2016 годах обвиняемую привлекали к ответственности за аналогичные преступления. В первом случае ей выписали 100-тысячный штраф, во втором - освободили от наказания по амнистии.
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