Пострадали жители 7 регионов.

В Краснокамский горсуд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в краже 9,5 миллиона рублей через мобильный банк, сообщили "Уралинфомрбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, с 2012 по 2014 год женщина покупала sim-карты, заходила в личный кабинет на сайтах мобильных операторов и обращалась с запросом в сервисный центр. Там она получала информацию о подключенной услуге "мобильный банк" прежних владельцев номеров и переводила деньги со счетов.

Среди пострадавших - жители Пермского края, Челябинской и Тюменской области, Краснодарского края, республик Татарстан, Удмуртия и Хакасия. Они потеряли от 20 до 45 тысяч рублей.

В 2015 и 2016 годах обвиняемую привлекали к ответственности за аналогичные преступления. В первом случае ей выписали 100-тысячный штраф, во втором - освободили от наказания по амнистии.