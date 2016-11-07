Он арестован.

30-летнего жителя Курганской области арестовали по подозрению в убийстве 34-летнего челябинца. Ему уже предъявлено обвинение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Преступление было совершено днем 16 января 2017 года на улице Молодогвардейцев в южноуральской столице. Между мужчинами вспыхнул конфликт, и зауралец открыл стрельбу. Раненого челябинца доставили в больницу, на следующий день он скончался.

Изначально уголовное дело было возбуждено по п."з" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), но затем его переквалифицировали на ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

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