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Тюменца оштрафовали на 10 тысяч за упавшую на ребенка сосульку28 февраля в 14:46

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Осужденный возместил ущерб.

В Тюменской области начальника производственного участка МУП ЖКХ "Боровский" оштрафовали на 10 тысяч рублей за падение на ребенка сосульки с крыши. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Происшествие случилось в ноябре 2016 года в поселке Боровский возле жилого дома №12 по улице Мира. После падения наледи у ребенка диагностировали ушиб головы.

При вынесении приговора суд учел, что обвиняемый полностью признал вину, ранее к уголовной ответственности не привлекался и возместил пострадавшему ущерб.

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