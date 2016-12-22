Осужденный возместил ущерб.

В Тюменской области начальника производственного участка МУП ЖКХ "Боровский" оштрафовали на 10 тысяч рублей за падение на ребенка сосульки с крыши. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Происшествие случилось в ноябре 2016 года в поселке Боровский возле жилого дома №12 по улице Мира. После падения наледи у ребенка диагностировали ушиб головы.

При вынесении приговора суд учел, что обвиняемый полностью признал вину, ранее к уголовной ответственности не привлекался и возместил пострадавшему ущерб.