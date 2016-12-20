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Экс-замминистра культуры Южного Урала будут судить по-особому28 февраля в 12:09

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По ее просьбе.

Дело бывшего замглавы минкульта Челябинской области Яны Комиссаровой будет рассматриваться в особом порядке. Об этом ходатайствовала сама обвиняемая, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска.

Яна Комиссарова обвиняется в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она на пару со своим экс-супругом Евгением Агеевым увела из регионального бюджета более миллиона рублей, выделенного по программе развития туризма. 28 июня 2016 года Комиссарова была арестована, через месяц ее отпустили под подписку о невыезде. В конце августа губернатор Борис Дубровский уволил чиновницу.

Следует отметить, что просьба о рассмотрении дела в особом порядке подразумевает признание обвиняемым вины. В таком случае отпадает необходимость в допросе свидетелей и исследовании доказательств – дело рассматривается быстрее, но подсудимому не может быть назначено более 2/3 максимального наказания по вменяемой статье.

Евгений Агеев также заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Суд дал добро, но параллельно с этим продлил ему арест до 14 августа 2017 года.

Заседание по делу экс-супругов назначено на 5 апреля.

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