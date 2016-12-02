Уроженец Алтая предстанет перед судом за убийство ямальца28 февраля в 15:59
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Преступление произошло в общежитии.
33-летний уроженец Алтайского края предстанет перед судом в Салехарде за убийство соседа по общежитию.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 9 декабря 2016 года пьяный обвиняемый в ходе ссоры ударил соседа головой в лицо, а затем избил табуретом. После потасовки мужчины легли спать. Спустя некоторое время побитый сосед разбудил обвиняемого и потребовал извинений.
В ответ алтаец вонзил ему нож в грудь, после чего вызвал скорую, но спасти мужчину не удалось. Обвиняемый полностью признал вину.
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