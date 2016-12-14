Мертвеца нашел отец обвиняемого.

В суд направлено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Екатеринбурга, который до смерти избил знакомого.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено 14 октября 2016 года в квартире на улице Уральской. Обвиняемый в ходе застолья набросился на 55-летнего приятеля за то, что тот спрятал у себя в одежде бутылку. Последний скончался на месте. Труп хозяин квартиры спрятал на балконе.

Тело погибшего обнаружил 5 ноября отец обвиняемого, который зашел проведать сына.