Екатеринбуржец спрятал труп избитого приятеля на балконе28 февраля в 16:46
- Текст
Мертвеца нашел отец обвиняемого.
В суд направлено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Екатеринбурга, который до смерти избил знакомого.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено 14 октября 2016 года в квартире на улице Уральской. Обвиняемый в ходе застолья набросился на 55-летнего приятеля за то, что тот спрятал у себя в одежде бутылку. Последний скончался на месте. Труп хозяин квартиры спрятал на балконе.
Тело погибшего обнаружил 5 ноября отец обвиняемого, который зашел проведать сына.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:53
Российские туристы чаще всего гибнут в Таиланде
За год количество происшествий удвоилось.Сегодня в 14:48
Неудавшийся суицид 13-летней челябинки аукнулся директору школы
И застройщику.Сегодня в 14:45
Мать 3-летней екатеринбурженки требует 850 тысяч за ошибку педиатра
Ребенок перенес две операции.Сегодня в 14:25
Треть газовых плит в Екатеринбурге таят смертельную опасность
Медлить с их заменой не стоит.Сегодня в 14:21
Екатеринбуржцев эвакуировали из горящей пятиэтажки
Огонь вспыхнул в подвале.Сегодня в 14:14
КРК "Уралец" высосет четверть миллиарда из "Автомобилиста"
Руководители клуба поделились планами.Сегодня в 14:10
"Лыжня России" принесла "Газпром добыча Ямбург" 3 медали
Одну золотую и две серебряные.Сегодня в 13:36
4-летний екатеринбуржец впал в кому после ДТП
Разыскиваются очевидцы.Сегодня в 13:29
Семерых южноуральцев будут судить за организацию детской проституции
И съемки порно.Сегодня в 13:07
Автоинспекторы будут выписывать штрафы "по одежке"
Лучше выглядеть бедным и больным.Сегодня в 12:44
ММК презентует суперсталь в Узбекистане
На международной выставке.Сегодня в 12:41
Лишний вес приводит к 9 видам рака
Опасны даже 5 лишних кило.Сегодня в 12:21
Трое свердловчан вырубили сосны на миллион
Один из них отправится в колонию.Сегодня в 12:17
Звезду сериала на НТВ арестовали в Кыштыме
На три дня.Сегодня в 12:13
В Нефтеюганске транспортники отравились угарным газом
Суд закрыл предприятие на 15 суток.
-
03 февраля в 19:38
Дело получивших удар током екатеринбургских студентов дошло до суда
Работодателю грозит колония.14 декабря 2016 в 12:47
Замахнувшийся на 1,5 миллиона свердловский полицейский пойдет под суд
Он тряс деньги с ветврача.16 сентября 2016 в 16:49
Екатеринбуржца будут судить за "джентльменское" убийство соседа
Который плохо обращался с дамой.13 сентября 2016 в 15:16
Екатеринбуржца будут судить за избиение чиновника до смерти
Ему грозит 15 лет.23 августа 2016 в 10:38
Экс-директора "Северной казны" обвиняют в фальсификации документов
Ему грозит 7,5 лет лишения свободы.18 августа 2016 в 08:51
Екатеринбуржцы вывели за рубеж 1,5 миллиарда рублей
Уголовное дело передано в суд.03 августа 2016 в 18:29
Похитившего 11-летнего школьника екатеринбуржца отдали под суд
Ему грозит 12 лет лишения свободы.08 июля 2016 в 12:01
Винный магнат из Челябинска заплатил 5 миллионов за свободу
По делу о крупном мошенничестве.07 июня 2016 в 13:15
В Екатеринбурге 23-летний крановщик пойдет под суд за ЧП на стройке
Где пострадал мужчина.06 июня 2016 в 13:46
Суд приговорил киллера Замольскиса к 16 годам колонии
Строгого режима.
Главные новости
- Сегодня в 14:53Российские туристы чаще всего гибнут в Таиланде
- Сегодня в 14:45Мать 3-летней екатеринбурженки требует 850 тысяч за ошибку педиатра
- Сегодня в 14:14КРК "Уралец" высосет четверть миллиарда из "Автомобилиста"
- Сегодня в 13:364-летний екатеринбуржец впал в кому после ДТП
- Сегодня в 13:07Автоинспекторы будут выписывать штрафы "по одежке"
Аналитика
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!
Арабское ухо да услышит
Предложение россиян.
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.