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Екатеринбуржец спрятал труп избитого приятеля на балконе28 февраля в 16:46

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Мертвеца нашел отец обвиняемого.

В суд направлено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Екатеринбурга, который до смерти избил знакомого.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено 14 октября 2016 года в квартире на улице Уральской. Обвиняемый в ходе застолья набросился на 55-летнего приятеля за то, что тот спрятал у себя в одежде бутылку. Последний скончался на месте. Труп хозяин квартиры спрятал на балконе.

Тело погибшего обнаружил 5 ноября отец обвиняемого, который зашел проведать сына.

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