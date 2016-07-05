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В Соликамске пенсионерка лишила пайщиков 166 миллионов28 февраля в 16:55

  • Текст

Создав финансовую пирамиду.

64-летнюю жительницу Соликамска будут судить за хищение 166 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

По данным следствия, женщина с использованием служебного положения организовала финансовую пирамиду и присвоила деньги 43 пайщиков.

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