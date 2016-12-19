В Нижневартовске изрешетили Nissan X-Trail - водитель ранен 28 февраля в 14:49
- Текст
Злоумышленники скрылись.
Утром 28 февраля 2017 года в Нижневартовске у дома на Омской, 66 неизвестные расстреляли автомобиль Nissan X-Trail, ранив 42-летнего водителя.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, раненый мужчина пытался скрыться от нападавших, однако Nissan влетел в припаркованные у обочины автомобили. Внедорожник перевернулся. На место были вызваны полиция и скорая, пострадавшего госпитализировали.
"Злоумышленники скрылись. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, разыскиваются очевидцы", - добавили в пресс-службе УМВД. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:53
Российские туристы чаще всего гибнут в Таиланде
За год количество происшествий удвоилось.Сегодня в 14:48
Неудавшийся суицид 13-летней челябинки аукнулся директору школы
И застройщику.Сегодня в 14:45
Мать 3-летней екатеринбурженки требует 850 тысяч за ошибку педиатра
Ребенок перенес две операции.Сегодня в 14:25
Треть газовых плит в Екатеринбурге таят смертельную опасность
Медлить с их заменой не стоит.Сегодня в 14:21
Екатеринбуржцев эвакуировали из горящей пятиэтажки
Огонь вспыхнул в подвале.Сегодня в 14:14
КРК "Уралец" высосет четверть миллиарда из "Автомобилиста"
Руководители клуба поделились планами.Сегодня в 14:10
"Лыжня России" принесла "Газпром добыча Ямбург" 3 медали
Одну золотую и две серебряные.Сегодня в 13:36
4-летний екатеринбуржец впал в кому после ДТП
Разыскиваются очевидцы.Сегодня в 13:29
Семерых южноуральцев будут судить за организацию детской проституции
И съемки порно.Сегодня в 13:07
Автоинспекторы будут выписывать штрафы "по одежке"
Лучше выглядеть бедным и больным.Сегодня в 12:44
ММК презентует суперсталь в Узбекистане
На международной выставке.Сегодня в 12:41
Лишний вес приводит к 9 видам рака
Опасны даже 5 лишних кило.Сегодня в 12:21
Трое свердловчан вырубили сосны на миллион
Один из них отправится в колонию.Сегодня в 12:17
Звезду сериала на НТВ арестовали в Кыштыме
На три дня.Сегодня в 12:13
В Нефтеюганске транспортники отравились угарным газом
Суд закрыл предприятие на 15 суток.
-
11 января в 13:56
В Верхней Салде предложение руки и сердца закончилось резней
За нож схватился жених.19 декабря 2016 в 22:06
Российскому послу в Турции выстрелили в спину
Он умер в больнице.16 декабря 2016 в 15:22
На дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге полыхала фура
Пострадал водитель.12 декабря 2016 в 11:13
Под Пластом лоб в лоб столкнулись иномарки - погиб мужчина
Еще один госпитализирован.05 декабря 2016 в 11:18
В Богдановиче ревнивец застрелил водителя автобуса
За приставания к пассажирке.23 ноября 2016 в 08:42
В Тюмени произошла перестрелка у ТРЦ "Гудвин"
В деле разбирается полиция.11 ноября 2016 в 12:48
В Тюмени ВАЗ встал на крышу
Водитель наехал на бордюр.11 ноября 2016 в 09:05
В Екатеринбурге участковый на "Приоре" покалечил коммунальщика
В День полиции.20 октября 2016 в 10:03
В Тюмени в перестрелке пострадали два человека
Полиция проводит проверку.12 октября 2016 в 11:56
Челябинские полицейские подстрелили пьяного водителя
Он ранен в ногу.
Главные новости
- Сегодня в 14:53Российские туристы чаще всего гибнут в Таиланде
- Сегодня в 14:45Мать 3-летней екатеринбурженки требует 850 тысяч за ошибку педиатра
- Сегодня в 14:14КРК "Уралец" высосет четверть миллиарда из "Автомобилиста"
- Сегодня в 13:364-летний екатеринбуржец впал в кому после ДТП
- Сегодня в 13:07Автоинспекторы будут выписывать штрафы "по одежке"
Аналитика
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!
Арабское ухо да услышит
Предложение россиян.
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.