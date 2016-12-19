Злоумышленники скрылись.

Утром 28 февраля 2017 года в Нижневартовске у дома на Омской, 66 неизвестные расстреляли автомобиль Nissan X-Trail, ранив 42-летнего водителя.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, раненый мужчина пытался скрыться от нападавших, однако Nissan влетел в припаркованные у обочины автомобили. Внедорожник перевернулся. На место были вызваны полиция и скорая, пострадавшего госпитализировали.

"Злоумышленники скрылись. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, разыскиваются очевидцы", - добавили в пресс-службе УМВД. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).