Он торговал "бонусами" для бизнеса.

Бывший главный специалист-эксперт одного из теротделов Роспотребнадзора по Свердловской области признан виновным во взяточничестве на сумму 70 тысяч рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, 48-летнему осужденному назначено 6 лет колонии общего режима и штраф в 1,2 миллиона рублей.

Судом установлено, что за 50 тысяч рублей представитель Роспотребнадзора обещал избавить от штрафов аптечную сеть в Кировграде, которая попалась на санитарных нарушениях.

В марте 2016 года он сделал аналогичное предложение руководителю стоматологической клиники в Верхнем Тагиле, оценив свои услуги в 20 тысяч рублей. Получателя взятки задержали с поличным сотрудники ФСБ.