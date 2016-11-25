В Екатеринбурге поймали челябинца с килограммом синтетики28 февраля в 17:13
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Ему грозит пожизненное.
В Екатеринбурге задержали 26-летнего местного жителя по подозрению в наркоторговле. В машине молодого человека нашли более 1 килограмма синтетики, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по городу.
Подозреваемого заметили сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии во время патрулирования гаражного массива в Чкаловском районе. В его авто находились контейнер и сверток с веществом белого цвета. Молодой человек не отрицал, что наркотики принадлежат ему. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (приготовление к сбыту наркотических средств в особо крупном размере).
Задержанным оказался безработный житель Челябинска. В 2006 и 2012 годах он привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение и незаконное хранение наркотиков.
В настоящее время он арестован. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
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