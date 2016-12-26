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Южноуралец два года насиловал маленькую падчерицу28 февраля в 18:08

Он сел на 15,5 лет.

28 февраля 2017 года Челябинский областной суд вынес приговор 47-летнему жителю Каслинского района. Он признан виновным в надругательстве над малолетней девочкой и истязании четырех человек, в том числе несовершеннолетних. Мужчина проведет 15,5 лет в колонии строгого режима, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Южноуралец уже был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Он вышел из колонии в июле 2013 года и стал жить со знакомой вместе с тремя ее малолетними детьми. В 2015-2016 годах он трижды надругался над дочерью сожительницы. Кроме того, он систематически избивал женщину и ее детей.

В суде подсудимый отрицал надругательство над девочкой. По его словам, он только иногда бил детей ремнем за непослушание.

Мужчина также должен будет наблюдаться у психиатра.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
Героиня Сегодня в 01:45

урод даже не он, а тот кто дал ему за первое слишком мягкое наказание, именно они теперь должны ответить за следующие преступления, кторые он уже совершил

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алина Сегодня в 14:03

как таких земля носит!Куда мать смотрела?!

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