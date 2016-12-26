Он сел на 15,5 лет.

28 февраля 2017 года Челябинский областной суд вынес приговор 47-летнему жителю Каслинского района. Он признан виновным в надругательстве над малолетней девочкой и истязании четырех человек, в том числе несовершеннолетних. Мужчина проведет 15,5 лет в колонии строгого режима, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Южноуралец уже был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Он вышел из колонии в июле 2013 года и стал жить со знакомой вместе с тремя ее малолетними детьми. В 2015-2016 годах он трижды надругался над дочерью сожительницы. Кроме того, он систематически избивал женщину и ее детей.

В суде подсудимый отрицал надругательство над девочкой. По его словам, он только иногда бил детей ремнем за непослушание.

Мужчина также должен будет наблюдаться у психиатра.