В пылу ссоры.

В Кизеле врач-анестезиолог подозревается в убийстве любовницы-медсестры. По информации портала "Pro Город", тело девушки с признаками удушения обнаружили 28 февраля 2017 года.

Подозреваемый встречался с коллегой несколько лет при том, что его супруга работала гинекологом в том же учреждении. По некоторым данным, погибшая сообщила любовнику, что беременна от него и потребовала уйти из семьи. В ответ на это мужчина вспылил и задушил девушку.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", передает "Уралинформбюро".