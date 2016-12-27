В Кизеле врача подозревают в убийстве беременной любовницы28 февраля в 18:17
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В пылу ссоры.
В Кизеле врач-анестезиолог подозревается в убийстве любовницы-медсестры. По информации портала "Pro Город", тело девушки с признаками удушения обнаружили 28 февраля 2017 года.
Подозреваемый встречался с коллегой несколько лет при том, что его супруга работала гинекологом в том же учреждении. По некоторым данным, погибшая сообщила любовнику, что беременна от него и потребовала уйти из семьи. В ответ на это мужчина вспылил и задушил девушку.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", передает "Уралинформбюро".
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