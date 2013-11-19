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Жителю Ирбита грозит 3 года за прописку в доме-мемориале28 февраля в 18:48

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Трех екатеринбуржцев.

В Ирбите будут судить местного жителя Никиту Шалыгина, согласившегося прописать в доме-мемориале екатеринбурженку с двумя детьми. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, Шалыгин являлся собственником дома в поселке Зайково. В этом строении родился и вырос дважды герой Советского Союза Григорий Речкалов. Администрация Ирбитского муниципального района приняла решение создать на его базе мемориальный комплекс. Для этого в 2014 году с собственника строения было взято письменное согласие на разбор и перенос здания в другое место.

Однако в феврале 2016 года Шалыгин, находясь с нотариальной конторе, дал согласие на регистрацию в доме своей знакомой и двух ее детей. С этим документом женщина обратилась в отдел УФМС России по Свердловской области.

Шалыгину вменяется ст.322.2 УК РФ (фиктивная регистрация граждан Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении).

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