Принадлежавших его деду.

Двух жителей Кунгура подозревают в убийстве пожилого мужчины ради медалей. Они арестованы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено 21 февраля 2017 года в доме на Голованова. Двое пьяных мужчин пришли в гости к знакомому пенсионеру, зарезали его и забрали госнаграды, принадлежавшие деду убитого.