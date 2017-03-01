Один из них отправится в колонию.

На Среднем Урале вынесен приговор троим "черным" лесорубам, уничтожившим десятки сосен в Березовском лесничестве.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, под топор пустили 64 дерева, ущерб составил порядка 900 тысяч рублей.

Двое подсудимых отделались условным сроком в 2,5 и 3 года, третий на 2 года отправится в колонию строгого режима.