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Трое свердловчан вырубили сосны на миллионСегодня в 12:21

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Один из них отправится в колонию.

На Среднем Урале вынесен приговор троим "черным" лесорубам, уничтожившим десятки сосен в Березовском лесничестве.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, под топор пустили 64 дерева, ущерб составил порядка 900 тысяч рублей.

Двое подсудимых отделались условным сроком в 2,5 и 3 года, третий на 2 года отправится в колонию строгого режима.

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