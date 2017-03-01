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В Прикамье пьяный сторож угнал грузовик с пилорамыСегодня в 11:24

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Но уехать далеко не смог.

В Прикамье задержали подозреваемого в угоне грузовика "Урал" с территории пилорамы. Им оказался 35-летний сторож, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Как выяснилось, мужчина был пьян. Он проехал на машине несколько метров, не справился с управлением и протаранил два автомобиля, припаркованных у забора. Бросив "Урал", он сбежал.

Общий ущерб составил 500 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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