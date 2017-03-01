И съемки порно.

В суд направлено уголовное дело в отношении семерых жителей Челябинской области, которые обвиняются в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Мужчинам вменяют надругательство, развратные действия, вовлечение в занятие проституцией и съемка порно с несовершеннолетними. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Преступления совершались с 2007 по 2015 год. Потерпевшими признаны 26 детей от 14 до 17 лет, в отношении которых выявлено более 350 преступных эпизодов.

В настоящее время все обвиняемые арестованы.

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