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Вонзившему нож в полицейского южноуральцу грозит пожизненный срок01 марта в 15:02

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Дело дошло до суда.

В Челябинский областной суд передано дело в отношении 64-летнего жителя села Уйское, который вонзил нож в сотрудника ГИБДД. Мужчине грозит пожизненное заключение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на 17 августа 2016 года на трассе Чебаркуль - Магнитогорск. Автоинспекторы остановили пенсионера за пьяную езду и сопроводили его в служебный автомобиль. Во время составления протокола мужчина вонзил нож в грудь полицейскому и угрожал второму. Стража порядка госпитализировали.

Изначально уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти), но затем переквалифицировали на ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

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