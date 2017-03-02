Вонзившему нож в полицейского южноуральцу грозит пожизненный срок01 марта в 15:02
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Дело дошло до суда.
В Челябинский областной суд передано дело в отношении 64-летнего жителя села Уйское, который вонзил нож в сотрудника ГИБДД. Мужчине грозит пожизненное заключение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в ночь на 17 августа 2016 года на трассе Чебаркуль - Магнитогорск. Автоинспекторы остановили пенсионера за пьяную езду и сопроводили его в служебный автомобиль. Во время составления протокола мужчина вонзил нож в грудь полицейскому и угрожал второму. Стража порядка госпитализировали.
Изначально уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти), но затем переквалифицировали на ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
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