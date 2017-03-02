Ее зарезали.

В Железнодорожном районе Екатеринбурга прохожие обнаружили тело 39-летней женщины с ножевыми ранениями. Как сообщил "Уралинформбюро" старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, расследуется уголовное дело по статье "Убийство".

По некоторым данным, три дня назад екатеринбурженка отправилась на своем автомобиле Audi Q5 на свидание и больше не выходила на связь. "Опознания личности пока не проводилось. Утверждать, что это именно та самая женщина, мы не можем", - добавили в СУ СКР.