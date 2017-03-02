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В Тобольске глава турфирмы обобрала клиентов на 1,6 миллиона01 марта в 17:02

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Пострадали 18 человек.

Владелице тобольской турфирмы грозит до 10 лет колонии за обман клиентов. 47-летнюю женщину обвиняют в присвоении 1,6 миллиона рублей, заплаченных за путевки, сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре Тюменской области.

По версии следствия, с июля по сентябрь 2016 года бизнес-леди обвела вокруг пальца 18 человек. Все они остались без отдыха. Некоторые из пострадавших раньше пользовались услугами этой фирмы.

Уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) передано в суд. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

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