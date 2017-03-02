×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Вице-мэр Радужного лишилась поста из-за сокрытия доходов01 марта в 20:11

  • Текст

И схлопотала уголовку.

Заместителя главы Радужного уволили из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Как сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре ХМАО-Югры, чиновница несколько лет скрывала сведения о доходах и имуществе.

Например, "забыла" указать в документах наличие в собственности жилого дома, земельного участка, квартиры, а затем и выручку от их продажи. В отчете за супруга в 2012 году не указала субсидию на приобретение жилья. Также она ежегодно вносила недостоверные данные о банковских счетах.

Трудовой договор был расторгнут "в связи с утратой доверия". Кроме того, на экс-сотрудницу мэрии завели уголовное дело о взяточничестве в крупном размере.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×