И схлопотала уголовку.

Заместителя главы Радужного уволили из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Как сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре ХМАО-Югры, чиновница несколько лет скрывала сведения о доходах и имуществе.

Например, "забыла" указать в документах наличие в собственности жилого дома, земельного участка, квартиры, а затем и выручку от их продажи. В отчете за супруга в 2012 году не указала субсидию на приобретение жилья. Также она ежегодно вносила недостоверные данные о банковских счетах.

Трудовой договор был расторгнут "в связи с утратой доверия". Кроме того, на экс-сотрудницу мэрии завели уголовное дело о взяточничестве в крупном размере.