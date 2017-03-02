Вице-мэр Радужного лишилась поста из-за сокрытия доходов01 марта в 20:11
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И схлопотала уголовку.
Заместителя главы Радужного уволили из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Как сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре ХМАО-Югры, чиновница несколько лет скрывала сведения о доходах и имуществе.
Например, "забыла" указать в документах наличие в собственности жилого дома, земельного участка, квартиры, а затем и выручку от их продажи. В отчете за супруга в 2012 году не указала субсидию на приобретение жилья. Также она ежегодно вносила недостоверные данные о банковских счетах.
Трудовой договор был расторгнут "в связи с утратой доверия". Кроме того, на экс-сотрудницу мэрии завели уголовное дело о взяточничестве в крупном размере.
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